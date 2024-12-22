Irak'tan Suriye'ye Destek Vurgusu

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BAĞDAT, 22 Aralık (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak müdahaleler olmaksızın kendi işlerini yönetmesine yardımcı olacak ortak çabaların önemini vurguladı.

Başbakanlık basin ofisinden yapılan açıklamaya göre, es-Sudani açıklamayı cumartesi günü, Bağdat'ta İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüşmesinde yaptı. Görüşmede başta güvenlik işbirliği olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Açıklamada başbakanın İtalya'nın uluslararası koalisyon ile NATO misyonu aracılığıyla Irak'ı desteklemedeki rolünü övdüğü ve Irak'ın bölgede istikrarın sağlanması için dost ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, başbakanın, Irak hükümetinin gelişen durumla ilgili bilinçli kararlar almak için Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiği ifade edildi.

Crosetto ise İtalya'nın Irak ile ilişkilerini geliştirmeye ve Ortadoğu'da istikrarı desteklemeye hazır olduğunu teyit etti.