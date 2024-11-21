Irak'tan UCM'ye Destek

Güncel

Irak hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrini "Gazze Şeridi ve Lübnan'daki İsrail soykırımının kurbanları için tarihi ve adil bir karar" olarak nitelendirdi.

Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkararak gösterdiği cesur ve adil tutumundan dolayı UCM'yi takdir ettiklerini belirtti.

Avvadi, "Bu, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki İsrail soykırımının kurbanları için tarihi ve adil bir karar. Dünyanın her yerinde adaletin sağlanmasına yönelik bu büyük adımı alkışlarken, savaşı (İsrail) durdurma çağrımızı da yineliyoruz ve tüm özgür ülkeleri bu kararı uygulamaya ve arananları teslim etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.???????