Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı İçin Mutabakat

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak- Türkiye petrol boru hattının yeniden açılması için "hızlıca çalışılmasında" mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü.

Rubio ve Sudani görüşmede, Irak'ın enerji bağımsızlığına kavuşması gerekliliği konusunda anlaştı ve Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden açılması için "hızlıca çalışılmasında" mutabakata vardı.

İkili, Irak'ta faaliyet gösteren ABD şirketlerinin ek yatırım çekebilmesi için sözleşme şartlarının yerine getirilmesi gerektiği konusunda da anlaştı.

Sudani ve Rubio, görüşmede, bölgedeki konulara yönelik istişareyi sürdürme ve ABD-Irak güvenlik ortaklığını ilerletme taahhüdünde bulundu.

Görüşmede, " İran'ın (bölgede) kötü niyetli etkisinin azaltılması" ile terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanarak bölgeyi istikrarsızlaştırmasını önleme çabalarının sürdürülmesi konuları da ele alındı.

Bakan Rubio görüşmede, Suriye'nin "terörizm cenneti haline gelmemesi" ve komşuları için tehdit oluşturmamasının önemini vurguladı.

Irak Başbakanlığı açıklamasına göre, görüşmede ikili, ABD ve Irak arasındaki iletişimi artırma ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.