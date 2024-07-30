Iraklı Mülteciler Türkiye'nin İnsani Diplomasi Çalışmalarıyla Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika
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Iraklı Mülteciler Türkiye'nin İnsani Diplomasi Çalışmalarıyla Ülkelerine Dönüyor

Irak'ta savaş ve iç çatışmalardan kaçarak Suriye'ye sığınan 68 Iraklı, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmaları sonucunda ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nın çalışmalarıyla gerçekleşen dönüşler, Tel Abyad ilçesinden Türkiye'ye geçiş ve otobüslerle gerçekleştiriliyor. İHH İnsani Diplomasi Birimi yetkilisi Mehmet Altıntaş, yılbaşından bu yana yüzlerce Iraklı mültecinin ülkelerine döndüğünü belirtti ve kadın ve çocukların çoğunlukta olduğunu vurguladı.

30.07.2024 14:13
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TEL Irak'ta savaş ve iç çatışmalardan kaçarak 2014'te Suriye'ye sığınan Iraklılardan 68'i, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmaları sonucunda ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının insani diplomasi çalışmaları neticesinde sürüyor.

Bu kapsamda yapılan görüşmelerin ardından ülkelerine gönüllü dönmek isteyen Iraklılar için dönüş planı hazırlandı.

Plan çerçevesinde, yaklaşık 68 Irak vatandaşı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinden Türkiye'ye geçerek kendilerine tahsis edilen otobüslerle ülkelerine doğru hareket etti.

İHH İnsani Diplomasi Biriminden Mehmet Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana yürüttükleri çalışmalar sonucunda yüzlerce Iraklı vatandaşın ülkesine uğurlandığını söyledi.

Altıntaş, "Bu sürecin başından itibaren diyebiliriz ki 10 binden fazla ıraklı mülteci tekrar ülkelerine kavuştu. Bunun gururunu yaşıyoruz. Vakıf olarak istiyoruz hiçbir kadın veya çocuk evinden veya ülkesinden uzak durmasın." ifadesini kullandı.

Yerinden edilenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayan Altıntaş, Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Suriye'deki Iraklılar

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Musul, Anbar ve Salahaddin vilayetlerini işgal etmesi üzerine on binlerce Iraklı, 2014'te Suriye'ye göç etmişti.

Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası yüzlerce Iraklı, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki alanlardan kaçarak muhaliflerin kontrolündeki hareket bölgesine sığınmıştı.

Suriye'ye kaçan yüzlerce Iraklı daha önce de Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine kavuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iraklı Mülteciler Türkiye'nin İnsani Diplomasi Çalışmalarıyla Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika

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