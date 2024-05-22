Iraklı seyahat acenteleri Hakkari'yi keşfediyor - Son Dakika
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Iraklı seyahat acenteleri Hakkari'yi keşfediyor

Iraklı seyahat acenteleri Hakkari\'yi keşfediyor

TÜRSAB'ın daveti üzerine Hakkari'ye gelen Iraklı seyahat acenteleri, kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgeleri gezdi. Grup, Zap Vadisi'nde bulunan doğal mekanlar ile kent merkezindeki Meydan Medresesi'ni ziyaret etti. TÜRSAB Doğu Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, misafirleri ağırlayarak Hakkari ve Van illerinin doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Iraklı seyahat acentesi yetkilisi Salman Ebdullah ise Hakkari'nin keşfedilmemiş güzelliklere sahip bir yer olduğunu ifade etti.

22.05.2024 11:43
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Hakkari'ye gelen Iraklı seyahat acentelerinin temsilcileri, kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgeleri gezdi.

TÜRSAB'ın daveti üzerine Irak'tan gelen 17 kişilik grup, 4 gün boyunda Hakkari ve Van'da gezilerde bulunacak.

İlk olarak Hakkari'ye gelen grup, Zap Vadisi'nde bulunan doğal mekanlar ile kent merkezindeki Meydan Medresesi'ni gezdi.

TÜRSAB Doğu Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, seyahat acente yetkililerini davet ettiklerini söyledi.

Gelen misafirleri dört gün ağırlayacaklarını belirten Özgökçe, "Hakkari ve Van illerinin doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını, gastronomisini tanıtmak istiyoruz. Gelen misafirlerimiz, Türkiye'de Antalya, İstanbul, İzmir veya Trabzon'u daha çok biliyorlar. Biz oradaki pazar payını kısmen de olsa bu tarafa çekmek için çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Irak'tan gelen seyahat acentesi yetkilisi Salman Ebdullah ise Hakkari'yi çok beğendiğini, bölgenin keşfedilmemiş çok güzel bir yer olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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