İran'a ABD-İsrail Saldırıları
İran'a ABD-İsrail Saldırıları

30.03.2026 01:30
Tahran ve Tebriz'deki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Olayda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ABD ve İsrail'in saldırıları devam ederken İran devlet televizyonu (IRIB), ülkenin iki büyük şehrine yapılan saldırıları duyurdu.

TAHRAN'DAKİ MİHRABAD HAVALİMANI’NA SALDIRI

Haberde, Tahran'da Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasri Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi. Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

TEBRİZ’DEKİ PETROKİMYA TESİSİ VURULDU

Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz’deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Tebriz, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'a ABD-İsrail Saldırıları - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'a ABD-İsrail Saldırıları - Son Dakika
