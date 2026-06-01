İran ABD ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapacak

TAHRAN, 1 Haziran (Xinhua) -- İran, ABD'den gelen son yanıtın ardından, ABD ile yapılacak olası bir mutabakat zaptının metninde değişiklikler yapacak.

ABD medyasında cumartesi günü yer alan haberlerde ABD'nin, anlaşma taslağının bazı unsurlarını değiştirip Tahran'a geri gönderdiği bildirilmişti. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, İran'ın da taslakta kendi değişikliklerini yapacağını belirterek, "Kesinleşmiş bir metin yok" ifadelerini kullandı.

Sadece üzerinde mutabık kaldıkları taslağı kabul edeceklerini kaydeden kaynak, ABD'nin yaptığı değişikliklerin Tahran tarafından onaylandığının söylenemeyeceğini kaydetti.

ABD medyasının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, taslakta İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması gibi bazı bölümler hakkında endişelerini dile getirerek, mutabakat zaptına özellikle İran'ın sahip olduğu nükleer materyaller hakkında daha sert hükümler konulmasını istedi.

İran ve ABD, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı ortaklaşa başlattıkları savaşı sona erdirecek bir mutabakat zaptına son halini vermeye çalışıyor.

8 Nisan'da geçici ateşkes yapan iki taraf geçtiğimiz haftalarda Pakistan'ın arabuluculuğunda, çatışmayı sona erdirmeye yönelik birçok plan önerisi üzerinde görüş alışverişinde bulundu.