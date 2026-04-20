İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti

20.04.2026 10:17
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatmasıyla ABD ile gerilim artarken, Tahran yönetimi tüm gelişmelere rağmen ikinci tur müzakere görüşmelerine katılacağını açıkladı.

ABD/İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim ve yürütülen müzakere süreci küresel gündemin odağında yer almaya devam ediyor. İran’ın geçtiğimiz cuma günü Hürmüz Boğazı’nı açmasının ardından, ABD’nin ablukası gerekçesiyle boğazın yeniden kapatıldığını duyurması tansiyonu bir kez daha yükseltti.

GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

İran’ın kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatma kararı, bölgede tansiyonun artmasına neden oldu. Ateşkes görüşmelerinin bu gelişme nedeniyle sekteye uğradığı değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD cephesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran bayraklı bir kargo gemisini vurduğunu duyurdu.

İRAN GÖRÜŞMELERE KATILMAYI KABUL ETTİ 

Tüm bu gelişmelerin ardından İran’ın ABD ile yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Tahran yönetimi, Pakistan aracılığıyla yaptığı açıklamada görüşmelere katılacağını bildirdi.

MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve ardından bölge ülkelerine yayılan çatışmalar, 8 Nisan'da Washington ile Tahran arasında sağlanan ateşkesle durmuştu. Bu gelişmenin ardından iki ülke, 11 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da ilk kez müzakere masasına oturmuş, ancak taraflar görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini duyurmuştu.

