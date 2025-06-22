İran ABD'nin Saldırısını Kınadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırısına ilişkin, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik acımasız askeri saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." dedi.

Erakçi, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD güçlerinin aniden İran nükleer tesislerine yönelik saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Erakçi, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik acımasız askeri saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." dedi.

Erakçi, ülkesinin "her tür aracı kullanarak" halkının egemenliğini, topraklarını ve güvenliğini korumaya devam edeceği mesajını vererek, "İran'ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil İsrail'in yasa tanımayan saldırılarına karşı da koruyacağız." ifadesini kullandı.

Erakçi, şunları kaydetti:

"Yine (İran'ın) Birleşmiş Milletler Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal bir biçimde, meşru bir biçimde kendini koruma hakkı vardır ve İran bu çerçevede güvenliğini ve güvenlikle ilgili çıkarlarını ve halkını korumak için her türlü tedbiri alacaktır."

"Ülkemiz, bir saldırı altında"

Erakçi, diplomasi kapısının her zaman açık tutulması gerektiğini söyleyerek, "Ancak şu anda durum bu değil. Ülkemiz, bir saldırı altında, bir saldırgan tutumla karşı karşıya ve bizim buna kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde cevap vermemiz gerekiyor ve biz bunu ihtiyaç duyduğumuz oranda ve gerekli olduğu oranda yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rusya'nın tutumuna ilişkin soruya yanıt veren Erakçi, "Ben bu öğleden sonra Moskova'ya gidiyorum. Yarın sabah Başkan Putin'le (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir toplantım olacak. Rusya, İran'ın dostudur. Stratejik bir ortaklık var iki ülke arasında. Her zaman birbirimize danışıyoruz, pozisyonlarımızı koordine ediyoruz." diye konuştu.

"Önümüzde bir dizi seçenek var"

Erakçi, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere saldırılarına ilişkin, "Bence burada diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar ve sadece tehdit ve güç dilinden anladıklarını gösterdiler ve bu çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Müzakerelere ilişkin soruya Erakçi, "Burada İran'a 'Diplomasiye geri dön' çağrısında bulunmanın aslında şu anda çok bir anlamı yok çünkü biz zaten diplomatik sürecin ortasındaydık. ABD ile müzakereleri sürdürüyorduk." yanıtını verdi.

Erakçi, ABD'nin saldırısına karşı ne yapacaklarının sorulması üzerine, "Önümüzde bir dizi seçenek var. Bu kadar söyleyeceğim." diye konuştu.

(Sürecek)