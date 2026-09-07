İran, ABD'ye misilleme tehdidi, Tankerlere saldırı olursa hedef şirketleriniz - Son Dakika
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İran, ABD'ye misilleme tehdidi, Tankerlere saldırı olursa hedef şirketleriniz

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması durumunda bölgedeki Amerikan petrol ve doğal gaz şirketlerine saldıracaklarını açıkladı. Bu açıklama, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran tankerlerini imha edip batıracakları yönündeki sözlerine tepki olarak geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması halinde bölgedeki Amerikan petrol ve doğal gaz şirketlerini hedef alacakları uyarısında bulundu.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran tankerlerini "imha edip batıracakları" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Bölgedeki petrol ve doğal gaz üretim zincirinin geniş bir alana yayıldığını ve erişilebilir durumda bulunduğunu belirten Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sulardaki ve tesislerdeki Amerikan petrol ve doğal gaz şirketleri de aynı ölçüde savunmasız durumda. Varlıklarımıza saldırırsanız siz de saldırıya uğrarsınız. Bunu daha önce kanıtladık. Artık kullanılabilir durumda olmayan üslere sorun."

ABD Savunma Bakanı Hegseth, 5 Eylül'de X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ABD gemilerine ateş açması halinde İran petrol tankerlerini "imha edip batıracaklarını" ifade etmişti.

Hegseth ayrıca İran'ın petrol tankerlerinden oluşan filosunun savunmasız olduğunu, ABD uçakları, gemileri ve denizaltılarının bu filoya saldırabilecek kapasitede bulunduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, ABD'ye misilleme tehdidi, Tankerlere saldırı olursa hedef şirketleriniz - Son Dakika

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