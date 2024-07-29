İran, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir petrol tankerine el koydu - Son Dakika
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İran, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Togo bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Tankerin, 700 bin litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edildi. Tanker, mahkeme kararıyla birlikte İran kıyılarına çekildi.

29.07.2024 17:49
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Togo bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı Üçüncü Bölge Komutanlığından yapılan açıklamada, 700 bin litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen Togo bandıralı "Pearl G" adlı bir petrol tankerine Basra Körfezi'nin kuzeyinde el konulduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden bir Irak vatandaşına ait olduğu ifade edilen tankerin mahkeme kararıyla, Hindistan uyruklu 9 mürettebatıyla birlikte İran kıyılarına çekildiği kaydedildi.

İran, 22 Temmuz'da da Togo bandıralı başka bir petrol tankerine Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle el koyduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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