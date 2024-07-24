İran, Almanya'nın Şii dini merkezlerini kapatmasını protesto etti

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İran, Almanya'da Şiilere ait dini merkezlerin ve camilerin polis tarafından baskın yapılarak kapatılmasının ardından bu ülkenin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Alman polisinin çok sayıda İslam merkezini kapatmasının ardından, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans-Udo Muzel Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı." ifadelerine yer verildi.

Alman Büyükelçi'ye Almanya'daki Şii Müslümanlara ait dini merkezlerin ve camilerin kapatılmasının "düşmanca" ve "insan haklarının temel ilkelerine aykırı" olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu konuda Berlin yönetimine iletilmek üzere Tahran'ın güçlü itirazlarının Büyükelçiye aktarıldığı belirtildi.

Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları "anti-semitizm" gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.

Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.