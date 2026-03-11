İran, Bangladeş Gemilerine Güvenli Geçiş İzni Verdi - Son Dakika
İran, Bangladeş Gemilerine Güvenli Geçiş İzni Verdi

11.03.2026 16:07
İran, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'ndan Bangladeş gemilerine güvenli geçiş izni verdi.

(ANKARA) - İran, Bangladeş'e ait petrol ve LNG gemilerinin, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından kapattığını açıkladığı Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapmasına izin verdi.

Bangladeş medyasında yer alan haberlere göre İran, Bangladeş'e ait petrol ve LNG gemilerinin Hüzmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapmasına izin verdi. Buna göre henüz Boğaz'dan geçiş yapmayan Bangladeş gemileri, Hürmüz Boğazı'na girmeden önce İran yetkililerini bilgilendirecek ve bu sayede geçiş sırasında güvenlik sağlanacak.

Haberlerde, " Orta Doğu'daki çatışmaların sürdüğü bir ortamda Bangladeş hükümetinin yakıt tedarikinin istikrarlı kalmasını sağlamak için çeşitli önlemler aldığı, İran'ın ise bu gemilere güvenli geçiş sağlayacağını kabul ettiği" belirtildi.

Kaynak: ANKA

