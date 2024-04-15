İran Büyükelçisi Prag Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

??????? İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırılarına tepki göstermek üzere bu ülkenin Prag Büyükelçisi Seyed Majid Ghafeleh Bashi, Çekya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, İran'ın Prag Büyükelçisini bakanlığa çağırma kararı aldığını belirterek, "Tahran yönetiminin İsrail'e saldırarak tüm sınırları aştığının" kendisine açıkça ifade edildiğini bildirdi.
Lipavsky, "İran rejimi bölgedeki güvenliği tehlikeye atıyor. Bütün bunlar Rus dostlarının üstü kapalı onayıyla gerçekleşti." ifadesini kullandı.
Fransa, Hollanda, Almanya ve Belçika da İran'ın büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
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