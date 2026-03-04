İran Büyükelçisi Türkiye'ye Çağrıldı

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Türkiye hava sahasında düşürülen balistik mühümmat üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede söz konusu hadise nedeniyle Türkiye'nin "tepkisi ve endişeleri" muhataplara açık şekilde iletildi.
