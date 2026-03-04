İran Büyükelçisi Türkiye'ye Çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Büyükelçisi Türkiye'ye Çağrıldı

04.03.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta düşürülen balistik mühimmat nedeniyle İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Türkiye hava sahasında düşürülen balistik mühümmat üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede söz konusu hadise nedeniyle Türkiye'nin "tepkisi ve endişeleri" muhataplara açık şekilde iletildi.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Büyükelçisi Türkiye'ye Çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
Kayserispor’un eski golcüsü Nazon, Tahran’dan kaçış anlarını anlattı Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı
İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
Televizyondaki Netanyahu görüntüsüne dayanamadı, televizyonu parçaladı Televizyondaki Netanyahu görüntüsüne dayanamadı, televizyonu parçaladı
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz

18:39
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 19:17:37. #7.13#
SON DAKİKA: İran Büyükelçisi Türkiye'ye Çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.