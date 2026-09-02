İran, Çin ziyaretlerini şarta bağladığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Çin ziyaretlerini şarta bağladığı iddialarını yalanladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Çin'in karşılıklı ziyaretler ve ilişkilerin geliştirilmesi için şartlar öne sürdüğü iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Açıklamada, ikili ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde sürdüğü vurgulanırken, İranlı medya ve siyasetçilere bu konularda hassas davranma çağrısı yapıldı.

İran, Çin'in Tahran yönetimiyle ilişkilerini geliştirmesi ve karşılıklı ziyaretler için "bazı şartlar" öne sürdüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fars Haber Ajansı, İran'ın Çin İşleri Özel Temsilciliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Çin'in iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve karşılıklı ziyaretleri "bazı şartların" yerine getirilmesine bağladığı yönündeki iddiaların "gerçek dışı" olduğu ifade edildi.

Çin'in ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı "kesin ve açık" muhalefetinin, Pekin'in Tahran'a yönelik destekleyici yaklaşımını gösterdiği kaydedildi.

İran-Çin ilişkilerinin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık temelinde yürütüldüğü dile getirilen açıklamada, tarafların siyasi, ekonomik, ticari, yatırım ve üzerinde mutabık kalınan diğer alanlarda işbirliği ve istişarelerini sürdürdüğü ve geliştirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İran merkezli medya kuruluşları, siyasi aktörler ve uzmanlardan, ülkenin dış ilişkileri, özellikle de önemli uluslararası ortaklarla ilişkileri konusunda haber yayımlarken gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

İran'da reformist kanada yakınlığıyla bilinen Kargozaran-ı Sazendegi Partisi Genel Sekreteri Hüseyin Meraşi yaptığı bir açıklamada, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Çin'e ziyaretinin Pekin yönetimi tarafından bazı şartlara bağlandığını öne sürmüştü.

Meraşi, Pekin'in Tahran'a, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını, boğazdan geçişte herhangi bir ücret alınmamasını, Suudi Arabistan ve ABD ile olan anlaşmazlıklarına son vermesini şart koştuğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güncel, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Çin ziyaretlerini şarta bağladığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:51
Süper Lig devinden bir bomba daha Anlaşma tamam geliyor
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor
13:21
Batan geminin ardından Silivri’de gergin anlar Gazetecilere saldırdılar
Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:31:19. #7.13#
SON DAKİKA: İran, Çin ziyaretlerini şarta bağladığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement