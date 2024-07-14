İran Cumhurbaşkanı, Çin ile daha kapsamlı işbirliği hedeflediklerini belirtti

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TAHRAN, 14 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Çin ile "daha kapsamlı" işbirliği hedeflediğini belirtti.

Pezeşkiyan, İran'ın İngilizce basılan gazetesi Tehran Times'ta Cumartesi günü yayımlanan "Yeni Dünyaya Mesajım" başlıklı makalesinde, Çin'in Rusya ile birlikte zor zamanlarda her zaman İran'ın yanında yer aldığını ifade ederek, "Bu dostluğa büyük önem veriyoruz" dedi.

Pezeşkiyan, İran ve Çin arasında Mart 2021'de imzalanan uzun vadeli kapsamlı işbirliği anlaşmasına atıfla, "Çin ile 25 yıllık yol haritamız, karşılıklı fayda sağlayan kapsamlı stratejik ortaklık kurma yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve yeni bir küresel düzene doğru ilerlerken Beijing ile daha kapsamlı işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Çin'in "yapıcı vizyonu ve uluslararası meselelere ileri görüşlü yaklaşımından" övgüyle bahseden İran cumhurbaşkanı, Çin'in 2023'te Tahran ve Riyad arasındaki diplomatik ilişkilerin yedi yıllık aranın ardından normalleşmesi sürecinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Pezeşkiyan tüm ülkelerle ilişkilerde, ülkesinin ulusal çıkarları ve ekonomik kalkınmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve güvenlik gerekliliklerine uygun bir denge gözeterek "fırsat odaklı bir politika" izleyeceğini vurguladı.

"Komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye öncelik vereceğiz" diyen Pezeşkiyan, yönetiminin dış politika önceliklerinden birinin de Afrika ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere Küresel Güney'de yükselen uluslararası oyuncularla karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmek olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, eski nükleer baş müzakereci Said Celili'ye karşı ikinci turda kazandığı zaferin ardından 6 Temmuz'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmişti.