İran Cumhurbaşkanı, Hamas liderine suikast düzenleyenleri kınadı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı, Hamas liderine suikast düzenleyenleri kınadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı kınayarak, İran'ın bu alçakça eylemlerden dolayı pişman edeceğini belirtti. Pezeşkiyan, İran ve Filistin arasındaki bağın güçleneceğini ve mazlumların direnişinin destekleneceğini vurguladı. Heniyye'nin suikasta uğramasıyla ilgili olarak İran ve Hamas, İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.

31.07.2024 10:59
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenleyen "işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğini" söyledi.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Kudüs Şehidi İsmail Heniyye'nin yasını tutuyor." ifadesini kullandı.

Meclis'te kendisi için düzenlenen yemin töreninde bir araya geldiği Heniyye'yi "Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak adlandıran Pezeşkiyan, "İki onurlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden güçlü olacak. Mazlumların direnişi her zamankinden daha kuvvetli şekilde savunulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının İran'ın toprak bütünlüğünü de hedef aldığını belirten İran Cumhurbaşkanı, "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini savunacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, açıklamasının sonunda Kur'an- Kerim'den "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir." ayetini paylaştı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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