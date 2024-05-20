İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi\'nin helikopter kazasıyla ilgili açıklamalar

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İtalya ve Sırbistan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası bizleri üzmüştür. İyi haberler almayı umuyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Giorgia Meloni ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın da içinde bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri öğleden sonradan bu yana Başbakan Giorgia Meloni ile takip ediyorum. Kendisine sürekli güncel bilgi verdim. Bakanlıktaki kriz masası ve Tahran Büyükelçiliği ile durumu izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalyan basını da Başbakan Meloni'nin, İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına dair, ilgili bakanlar ve istihbarat birimlerinin başındaki isimleri yarın sabah toplantıya çağırdığını belirtti.

Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic X hesabından yaptığı paylaşımında, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin başına gelen kaza beni şok etti. Bu olayın soruşturulacağını ve İran halkının istikrarını koruyacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

İran'daki helikopter kazası

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaları güçlükle sürdüğünü bildiriyor.