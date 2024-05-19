İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi\'nin helikopteri düştü

İran Resmi Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin bulunduğu helikopterin düştüğü yerin kesin olarak belirlendiğini duyurdu. Daha önce yapılan açıklamaların aksine, helikoptere henüz ulaşılamadığı belirtilmişti.

19.05.2024 23:50
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(ANKARA) - İran Resmi Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin bulunduğu helikopterin düştüğü yerin kesin olarak belirlendiğini duyurdu.

İran Resmi Haber Ajansı, Cumhurbaşkan İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin bulunduğu helikopterin düştüğü yerin kesin olarak belirlendiğini açıkladı. Ajans daha önce, İran Devlet Televizyonu'nun yaptığı açıklamalara dayandırılan "Helikoptere ulaşıldı" iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: ANKA

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