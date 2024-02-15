İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Ermenistan ekonomik işbirliğini destekliyor

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran yönetiminin Ermenistan'la ekonomik işbirliğinin arttırılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Reisi, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ı kabul etti.

İki ülke üst düzey yetkililerinin ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme iradesine işaret eden Reisi, "Tahran ile Erivan arasında yapılan tüm anlaşmaları destekliyoruz. Anlaşmaların uygulanması için İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu konuyu takip etmeli." dedi.

Tahran yönetiminin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini dile getiren Reisi, ülkesinin "kırmızı çizgilerini" hatırlatarak, İran'ın "Kafkasya bölgesinin stratejik güvenliğini garanti altına alma iradesine sahip olduğunu" belirtti.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Grigoryan ise konuşmasında, iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesindeki memnuniyetini dile getirerek, özellikle enerji ve transit taşımacılık konularındaki işbirliğinin önemine değindi.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da katıldığı "İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu'nun 18'inci oturumu" düzenlenmiş, iki ülke temsilcileri 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptını imzalamıştı.