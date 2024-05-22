İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkilileri için düzenlenen cenaze merasimlerine Arap ülkelerinden yoğun katılım

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Arap ülkelerinden, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da düzenlenen cenaze ve taziye merasimlerine yoğun katılım gösterildi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, taziyelerini sunmak için İran'a gitti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Katar Emiri'ne eşlik etti.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, beraberindekilerle Mısır'ı temsilen cenaze ve taziye merasimlerine katılmak üzere Tahran'a gitti.

Mısır'ın İran'la dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tunus lideri Kays Said'in cenaze törenine katılmak için Tahran'a hareket ettiği kaydedildi.

Irak

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed es-Sudani cenaze ve taziye merasimlerine katılmak için İran'a gitti.

Sudani gittiği Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ile görüşerek taziyelerini sundu.

Lübnan

Lübnan haber ajansı (NNA) haberine göre, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib beraberindeki heyetle birlikte törene katılmak için İran'a gitti.

Hamas

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye cenaze ve taziye merasimlerine katılmak için Tahran'a gitti.

Heniyye, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e taziye ziyaretinde bulundu.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.