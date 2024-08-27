İran Cumhurbaşkanı Yardımcıları Görevlerine Devam Ediyor

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı Abdülkerim Hüseyinzade, devrim sonrasında kabinedeki en üst düzey Sünni isim olurken Batı ile ılımlı ilişkileri savunan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de istifa söylentilerinin ardından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine devam ettiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yayımladığı kararnameyle, reformist milletvekili Hüseyinzade'yi Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirdi.

Kararnamede, Hüseyinzade'nin kırsal alanlardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönündeki "kararlığı ve değerli tecrübeleri" nedeniyle bu göreve atandığı belirtildi.

İran'ın ilk Türk Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı Kürt kökenli siyasetçi Abdülkerim Hüseyinzade, devrim sonrasında hükümet kabinesinde yer alan en üst düzey Sünni isim oldu.

Her ne kadar İran'ın siyasi sisteminde cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı makamı kadar etkili olamasa da Hüseyinzade'nin yıllar sonra ilk Sünni olarak kabineye girmesinin önemli olduğu değerlendiriliyor.

Milletvekillerinden tebrik mesajları

Hüseyinzade'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması bazı milletvekilleri tarafından tebrik edildi.

Piranşehr Milletvekili Kemal Hüseyinpur ise bu atama nedeniyle Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a teşekkür ederek, Hüseyinzade'nin kırsal bölgelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesinde kalıcı rol oynayacağını söyledi.

Bender Abbas Milletvekili Ahmed Muradi de Hüseyinzade'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasının Pezeşkiyan'ın dile getirdiği, "ulusal birlik ve kalkınma stratejisi yönünde atılmış bir adım" olacağını ifade etti.

Pezeşkiyan, Sünnilere kabinede yer vermediği için eleştirilmişti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçim kampanyalarında "ülkede mezhep ayrımı nedeniyle layık oldukları statüden mahrum bırakılan Sünniler olduğunu" söylemiş ve bu sorunu çözeceğini vadetmişti.

Pezeşkiyan'ın kabine listesinde Sünni bir isme yer vermemesi tepkilere yol açmıştı

Sünni Milletvekili Muhammed Kesim Osmani, 17 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerdiği kabinesinin yapısını ve kabinede Sünni bir isme yer vermemesini eleştirmişti.

Osmani, "İran'ın tarihi boyunca hiç kimse kadınları ve Sünni toplumu zat-ı aliniz kadar teşvik etmemiştir. Biz sizden umutluyduk ve 'Sünni toplumuna güvenmeme' büyüsünü bozup ülkedeki en hassas askeri görevlerden birini Sünni Kürt bir komutana (Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani) emanet eden Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) usulüne göre hareket edeceğinizi düşündük fakat yapmadınız." ifadelerini kullanmıştı.

İstifa ettiği söylenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif göreve devam ettiğini duyurdu

Öte yandan Meclis'e sunulan kabine listesine itiraz ederek kısa süre önce atandığı Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından istifa ettiği imasında bulunan eski Dışişleri Bakanı Zarif de bugün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevine devam ettiğini duyurdu.

Batı ile ılımlı ilişkiler geliştirilmesini savunan Zarif, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 arasında iki dönem Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Zarif, Temmuz 2015'te İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya ile Almanya arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmanın da mimarlarından biriydi.

İran'ın ilk Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdülkerim Hüseyinzade kimdir?

Abdülkerim Hüseyinzade, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Nekde kentinde 1980 yılında Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hüseyinzade, İran'ın önde gelen Sünni siyasetçilerinden eski Senendec Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Danışmanı Celal Celalizade'nin yakın akrabalarından biri olarak tanınıyor.

Ülkede mart ayında yapılan genel seçimlerde Meclis'e girme hakkı kazanan Hüseyinzade, 3 dönem Uşneviye ve Nekde Milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.

Meclis'te görev yaptığı süre boyunca İran'da kültürel ve etnik meselelerin çözümü ve internet yasaklarının kaldırılması üzerine çalışmalar yürüttü.

Hüseyinzade, Eylül 2022'de Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından olaydan büyük üzüntü ve öfke duyduğunu ifade etmişti.