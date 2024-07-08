İran'da 19 Yıl Önce Kaçan Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

İran'da 19 yıl önce cezaevinden kaçan cinayetten hükümlü bir kişi yakalandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Başsavcısı Nasır Atbati konuya ilişkin bilgi verdi.
Atbati, "2005 yılında Urumiye Hapishanesi'nden kaçan kasten adam öldürmeden hükümlü şahıs, Ferdis kentinde yakalandı." dedi.
İranlı yetkili, söz konusu şahsın 19 yıl sonra yeniden cezaevine götürüldüğünü belirtirken şahsın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.
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