İran'da 7 Bin Kişi Sağ Kurtarıldı

15.04.2026 14:19
İran Kızılayı Başkanı, ABD-İsrail saldırıları sonrası yapılan arama çalışmalarında 7 bin kişinin kurtarıldığını açıkladı.

(ANKARA) - İran Kızılayı Başkanı Pir Hossein Kolivand,ABD ve İsrail'in İran'ı hedef aldığı saldırıların ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altından 7 binden fazla kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

Kızılayı Başkanı Pir Hossein Kolivand, savaş süresince yürütülen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı. Kolivand, bazı bölgelerde ABD-İsrail bombardımanlarının ardından oluşan enkazdan insan kalıntılarına ulaşmanın 20 güne kadar sürebildiğini belirtti. Kolivand, saldırıların ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 7 binden fazla kişinin sağ çıkarıldığı bildirdi.

Savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana İran'daki toplam can kaybı sayısı netlik kazanmadı ancak ABD merkezli sivil toplum kuruluşu olan Human Rights Activists News Agency (HRANA) verilerine göre, geçen hafta itibarıyla en az 254'ü çocuk olmak üzere bin 701 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırıların ardından birçok bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybı sayılarının artabileceğini ifade ediyor.

