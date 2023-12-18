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İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı - Son Dakika
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İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı

İran'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine düzenlendiği öne sürülen siber saldırı nedeniyle birçok akaryakıt istasyonunda faaliyetin aksadığı bildirildi. İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve vatandaşlara manuel olarak çevrim dışı akaryakıt hizmeti verildiğini açıkladı. İsrail ordu radyosu ise İsrailli bilgisayar korsanlarının saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran\'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
18.12.2023 - 11:31,
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İran'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine düzenlendiği öne sürülen siber saldırı nedeniyle birçok akaryakıt istasyonunda faaliyetin aksadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan, İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari konuya ilişkin bilgi verdi. Salari, "Benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ında bir sorun yaşandı. Bu alanda kullanılan internet sistemini kapattık. Vatandaşlarımıza manuel olarak çevrim dışı akaryakıt hizmeti verilmektedir." dedi.

"AKARYAKIT İSTASYONLARINA GİTMEYİN" UYARISI

İranlı yetkili, aksaklığın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. İran Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, halkın sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istendi.

İSRAİLLİ HACKERLAR YAPMIŞ

İsrail ordu radyosu da İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kaynak: AA
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İran, Son Dakika

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