İran'da Cayrokopter Kazası: 3 Ölü

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Sirkan kentinde meydana gelen cayrokopter kazasında Devrim Muhafızları Ordusuna mensup biri tuğgeneral, 2 asker hayatını kaybetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Afganistan sınırındaki Sirkan kentinin güneydoğusunda meydana gelen cayrokopter kazasında, Gülistan Eyaleti Neyneva Tugay Komutanı Tuğgeneral Hamid Mazenderani ve Hamid Cendeki öldü." ifadelerine yer verildi.
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