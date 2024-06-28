İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yoğunluk

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İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oy verme süreci devam ederken başkent Tahran'daki seçim merkezlerinde yoğunluk gözleniyor.

Yerel saatle 08.00'de başlayan ve uzatılmaması halinde 18.00'de sona erecek oy verme süreci 62 milyon seçmen için kurulan 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda devam ediyor.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.

Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.

Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında yoğun katılım gözleniyor.

"İran'da da seçimlere katılım oranı, halkın İslam Cumhuriyeti'ne desteğine işaret etmektedir"

Oy kullanmak için İrşad Hüseyniyesi'ne gelen eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin tüm ülkelerde halkın ülkedeki siyasi sisteme ve yönetime destek göstergesi olduğunu belirten Mutahhari, "İran'da da seçimlere katılım oranı, halkın İslam Cumhuriyeti'ne desteğine işaret etmektedir." dedi.

Bu sayede İran'ın dünyadaki konumunun daha etkili olacağını ifade eden Mutahhari, "Bu durum, İran'ın ekonomik ve siyasi sorunlarının çözümü için kesinlikle etkili olacaktır. Bu açıdan ben halka seçimlere kesinlikle katılmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Gelişmiş, özgür, bağımsız ve demokratik İran için oy verdim"

AA muhabiri, oy vermek için sandığa gelen İranlılara mikrofon uzattı.

Mütercim olduğunu belirten Mahnaz Caferiye, "Gelişmiş, özgür, bağımsız ve demokratik İran için oy verdim. İran'ın sorunlarının ortadan kaldırılması ve dünya ile barış için. İran, inzivadan çıkmak istiyor." dedi. Caferiye, Filistin'in yalnız kalmaması için oy verdiğini belirtti.

İletişim teknolojileri mühendisi Merziye Bolbolvend ise İran'ın kalkınması ve ilerlemesi için sandığa geldiğini söyleyerek, "Katılım bugün çok iyi, bu da halkın birliğini ortaya koyuyor. Farklı görüşlere sahip olsak da birbirimizin yanındayız." dedi.

Ailesiyle birlikte sandığa gelen Muhammed Kazım Muhammedi de "Yüksek katılım yalnızca İran için. Halkın yaşamı, doğru kararlar ve siyasete bağlı. Elbette doğru bir seçim süreci geçirmeliyiz ancak bizim katılımımız etkili ve olumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.