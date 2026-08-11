İran'da Deniz Ablukası Ekonomiyi Vuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Deniz Ablukası Ekonomiyi Vuruyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ticaret Odası Başkanı, ABD'nin ablukasının yıllık 18 milyar dolarlık ek yük getireceğini belirtti.

İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Mecid Rıza Hariri, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının ekonomik sonuçlarının savaştan daha ağır olabileceğini belirterek, ablukanın devam etmesi halinde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 18 milyar dolar ek yük getireceğini söyledi.

İran'ın "Khabaronline" haber sitesine konuşan Hariri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "etkili" olarak nitelediği ve "çelik duvar"a benzettiği deniz ablukasına ilişkin İran'ın ablukayı aşarak bu duruma alışmasının, ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğuracağını savundu.

Deniz ablukasının İran ekonomisini uzun süreli bir yıpratma sürecine sokacağını vurgulayan Hariri, "Abluka koşullarında yıpranan ve yok olan bizim ekonomimizdir, ABD ekonomisi değil." ifadelerini kullandı.

Hariri, İran'ın daha önce yaptırımları aşmaya çalışmasının ticaret maliyetlerini artırdığını, milli gelir kaybına ve ekonominin yapısal olarak yıpranmasına neden olduğunu belirtti.

Yaptırımların etrafından dolaşma yöntemlerinin, ülkenin ihtiyaçlarını yüksek maliyetlerle karşılama ve büyük ekonomik çıkar gruplarının oluşmasına yol açtığını söyleyen Hariri, benzer bir sürecin deniz ablukasında daha büyük boyutlarda yaşanabileceğini kaydetti.

"Müzakereyle, talepte bulunarak, tehditle veya savaşla bu deniz ablukası sona erdirilmeli." ifadesini kullanan Hariri, deniz ticaretinin kesintiye uğramasının İran ekonomisine getireceği maliyete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Deniz ablukası sürerse her konteyner için 9 bin dolarlık ek ticaret maliyeti oluşacak

Çin'den İran'a deniz yoluyla gönderilen bir konteynerin taşıma maliyetinin yaklaşık 3 bin dolar, kara yoluyla taşınmasının ise ortalama 12 bin dolar olduğu bilgisini veren Hariri, İran'ın güney limanlarından yılda yaklaşık 2 milyon konteynerin giriş yaptığını söyledi.

Deniz ablukasının devam etmesi halinde her konteyner için yaklaşık 9 bin dolarlık ek ticaret maliyeti oluşacağını ifade eden Hariri, bunun İran ekonomisine yıllık yaklaşık 18 milyar dolar ek yük getireceğini öne sürdü.

Hariri, bu rakamın İran'ın yıllık temel gıda ve ilaç ithalatı için ihtiyaç duyduğu 15 milyar doların üzerindeki maliyetten daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın deniz ablukası nedeniyle günde yaklaşık 500 milyon dolar kaybettiğini savunmuş ve ablukanın İran'ı "çok fakir" hale getirdiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Deniz Ablukası Ekonomiyi Vuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 20:15:25. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da Deniz Ablukası Ekonomiyi Vuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.