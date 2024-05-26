İran'da eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak - Son Dakika
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İran'da eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak

İran\'da eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak

İran'da muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacağını duyurdu. Celili'nin ofisi, muhafazakar siyasetçinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Celili, halihazırda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi ve Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin üyesi olarak görev yapıyor.

26.05.2024 17:39
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İran'da muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacağını duyurdu.

Celili'nin ofisi, muhafazakar siyasetçinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Said Celili, halihazırda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi ve Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin üyesi olarak görev yapıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Celili, aynı dönemde İran'ın nükleer görüşmelerinde Başmüzakereci görevini yürütmüştü.

Muhafazakar çizgisiyle tanınan Celili, 2021'deki seçimlerde aday olmuş daha sonra İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekilmişti.

Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından alınan kararla seçimler 28 Haziran'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Celili dışında şu ana kadar yalnızca reformist siyasetçi ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, adaylık başvurusu yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak - Son Dakika
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