İran'da Gazeteci ve Sanatçılara Anma Töreni

İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler ve sanatçılar için İran'ın başkenti Tahran'da anma programı düzenlendi.

Tahran'daki Vahdet Salonu'nda düzenlenen "Sonsuza Dek İran" başlıklı anma programına İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi'nin yanı sıra çok sayıda gazeteci, sanatçı ve yazar katıldı.

Programda Hristiyan, Yahudi ve Zerdüşt gibi İran'daki dini azınlıkların temsilcileri de hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler ve sanatçıların anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Programda konuşan Bakan Salihi, "12 günlük savaş bizim için bir arada olma fırsatıydı ve bu fırsatın kıymetini bilmeliyiz." dedi.

İran'a saldıran düşmanların hesap hatası yaptığını söyleyen Salihi, "İran'ı doğru anlamamışlardı. Önlerine kırmızı halı serileceğini sandılar fakat olmadı. Bu 12 gün boyunca halkın gösterdiği geniş dayanışma, farklı zevklere, dinlere ve etnik kökenlere sahip insanların İran'la nasıl birlik olduğunu ve tek ses haline geldiğini gösterdi. Kültür, sanat ve medya mensupları da başından beri görev başındaydı." diye konuştu.

Salihi, konuşmasının sonunda, "Bu 12 gün kendimizi daha yakından tanımak, değerlerimizi, ve birbirimizi anlamak için bir fırsattı. Bu fırsatın kıymetini bilelim." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, saldırılarda hayatını kaybeden basın mensupları ve sanatçıların anısına sahneye çıkan müzik grupları tarafından şarkılar ve marşlar çalındı.