İran\'da göstericinin idam cezası hapis ve sürgün cezasına çevrildi

İran'da 2022'deki gösteriler sırasında "kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen 24 yaşındaki Mahan Saderat Merni hakkındaki karar, 16 yıl hapis ve sürgün cezasına çevrildi.

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Tahran'daki gösteriler sırasında "bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak ve başkasına ait bir motosikleti ateşe vermekle" suçlanan Merni hakkında karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay, idam kararını bozdu ancak Merni hakkında 16 yıl hapis ve sürgün cezası verdi.

Mizan Haber Ajansı, 15 Kasım 2022'deki haberinde, kimliği açıklanmayan bir göstericinin Tahran Devrim Mahkemesinde görülen duruşmalar sonucunda "bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak ve başkasına ait bir motosikleti ateşe vermek" gibi suçlamalardan idama mahkum edildiğini duyurmuştu.

Daha sonra idama mahkum edilen göstericinin Mahan Saderat Merni olduğu açıklanmıştı.

Davadaki müştekilerden biri olan Muhammed Rıza Kanbertalib, Aralık 2022'de davadaki tüm davacıların şikayetlerini çektiğini muvafakat beyanında bulunduğunu belirtmişti.

Yargıtay daha sonra Aralık 2022'de sanığın yeniden yargılanma talebine istinaden yeniden değerlendirilme süreci tamamlanana kadar infazın durdurulmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkemenin Halkla İlişkiler Birimi de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yargılanan sanıklarından Merni, hakkındaki idam hükmünün Yüksek Mahkemece yeniden değerlendirilme süreci tamamlanana kadar durdurulduğunu belirtti.

İran'da bir genç kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine Eylül 2022'de başlayan ve aylarca süren gösteriler sırasında 1 polisi öldürmek ve 5'ini de yaralamakla suçlanan bir mahkum bugün idam edilmişti.