İran'da Hamas liderine suikastta kullanılan silahlar gündeme geldi

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İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini duyurmasının ardından, saldırıda kullanabilecek silahların özellikleri gündeme geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşılırken, suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırı için "Yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

DMO açıklamasında geçen ve Türkçe "pertabe" olarak telaffuz edilen Farsça sözcük, İngilizcede "projectile", Türkçede ise "fırlatılan cisim"e karşılık geliyor.

Farsça ifade bu nedenle İran haber kaynaklarının bazı Türkçe sayfaları dahil olmak üzere haberlere "mermi" ya da "roket" şeklinde tercüme edildi.

Heniyye suikastına ilişkin DMO açıklamasında "savaş başlığı" bilgisinin geçmesi nedeniyle de yaygın tercüme "roket" şeklinde yapıldı.

Türkçe "muşek" olarak telaffuz edilen Farsça sözcük ise Türkçede "füze" kelimesine karşılık geliyor.

İranlı yetkililer şu ana kadar "muşek" ifadesini kullanmazken, roket ile füzenin adlandırmaları özellikle kısa menzilli silahlar olduğunda zaman zaman karıştırılabiliyor.

Teknik olarak ise ikisi arasındaki temel ayrım, füzelerin güdüm aksamlarına sahip olmasıyla yapılıyor.

AA muhabiri, İranlı yetkililerin açıkladığı kritere uyan "kısa menzilli roket ve füzelerin" özelliklerini derledi.

Batı menşeli silahlar

ABD menşeli FGM-148 Javelin tanksavar füze sistemi, 2,5 kilometre menzile ve modellerine göre 8,4 kilogram patlayıcıya sahip. Güdüm ve kızılötesi görüntüleme sistemiyle hedefe kilitlenebiliyor. Sistemin toplam ağırlığı yaklaşık 23 kilogram.

Javelin aynı zamanda at-unut türü güdüm sistemi kullanıyor. Bu sayede ateşlendikten sonra hedef hareket etmiş olsa dahi onu otomatik olarak takip edebiliyor.

Yaklaşık 200 bin dolar değerinde olan sistem, 800 milimetreye kadar zırh delebilme özelliğine sahip ve birçok Batılı ülkenin envanterinde bulunuyor. Hatta Ukrayna'nın Rusya'yla savaşında da kullanıldığı yönünde haberlere rastlanmıştı.

İsveç menşeili AT4, 300-600 metre menzilin yanı sıra yaklaşık 7 kilogram ağırlığında. Hafif ve taşınabilir olmasının avantaj sağladığı AT4, piyade birlikler için kullanışlı. Şehir içi çatışmalarda veya bina içlerinde etkili ve kolay kullanımıyla biliniyor.

Fransız APILAS roketi, 500 metre menzile sahip. En etkili olduğu menzil ise 350 metre olan ve başlık dahil 9 kilogram ağırlığa sahip. APILAS, basit ve "hızlı kullanılabilir" bir silah olarak dikkati çekiyor.

İsrail yapımı Spike füzeleri

İsrail yapımı güdümlü taşınabilir Spike SR tanksavar füze sistemi ise 2 kilometre menzil ve başlık dahil toplam 10 kilogram ağırlığa sahip. Silah, Javelin benzeri kızılötesi at-unut güdüm sistemiyle hedefe kitleniyor.

İsrail yapımı B-300 ise 400 metrelik menzile sahip ve dakikada 3 roket atabiliyor. Roketlerinin ağırlığı yaklaşık 6 kilogram. Çeşitli savaş başlıklarıyla donatabilen silah çok yönlü özelliği ile tanınıyor. B-300 ayrıca fırlatma tüpünün tekrar kullanılabilmesiyle, kullanıcılarına maliyet avantajı sağlıyor. Sistem gece görüş sistemi ile gece de kullanılabilme özelliği ile dikkati çekiyor.

Heniyye'nin kaldığı bina

Suikastın hemen ardından Heniyye'nin nasıl bir yerde bulunduğu ve nasıl korunduğu tartışmaları başlamıştı.

İran Devrim Muhafızlarına yakın haber gruplarının aralarında olduğu bazı yarı resmi kaynaklar da iddiaların yoğunlaştığı yer ve konutun görsellerini servis etmeye başlamıştı.

Açık erişimli uydu resimlerinde güncelliği doğrulanan fotoğrafa göre bina, Sadabat Sarayı Parkı, çevresindeki ormanlık bölgenin kuzeyine bitişik konumdaki bir yerleşkede yer alıyor.

Heniyye'nin bulunduğu bina, DMO'nun koruduğu yerleşke içinde, kısmen kent tarafına bakan ama büyük ölçüde dağlara dönük geniş bir cepheye sahip.

Yüksekliği ve etrafının açık olması nedeniyle bina, yerleşkenin uzağından ya da dağlık araziden rahatlıkla görülebiliyor.

Dağlık alandaki bazı eğlence ve piknik alanı benzeri yerlerden çekilip sosyal medyada paylaşılmış video ve fotoğraflar incelendiğinde de binanın aşağı kesimde düzlük alanda oldukça açık bir konuma sahip olduğu anlaşılabiliyor.