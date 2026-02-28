İran'da İnternet Kesintileri ve Siber Saldırılar - Son Dakika
İran'da İnternet Kesintileri ve Siber Saldırılar

İran'da İnternet Kesintileri ve Siber Saldırılar
28.02.2026 11:06
İran'da internet kesintileri artarken, İsrail'in siber saldırıları gündeme geldi.

İran'da internet kesintileri artarken İsrail basını, İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini belirtti.

İran'da sabah saatlerinde başlayan İsrail-ABD saldırılarının ardından internet kesintileri arttı.

İsrail basını da İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Siber saldırılar sonrası İran resmi ajansı IRNA'nın internet sitesine erişim engeli geldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Teknoloji, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

