İran'da internet kesintileri artarken İsrail basını, İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini belirtti.
İran'da sabah saatlerinde başlayan İsrail-ABD saldırılarının ardından internet kesintileri arttı.
İsrail basını da İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
Siber saldırılar sonrası İran resmi ajansı IRNA'nın internet sitesine erişim engeli geldi.
İran'da İnternet Kesintileri ve Siber Saldırılar
