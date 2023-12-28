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İran'da İsrail saldırısında ölen komutan için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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İran'da İsrail saldırısında ölen komutan için cenaze töreni düzenlendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey komutanlarından Razi Musevi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Törene siyasi ve askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Musevi'nin cenazesi Tahran'da defnedilecek.

İran\'da İsrail saldırısında ölen komutan için cenaze töreni düzenlendi
28.12.2023 - 12:09,  Güncelleme: 12:17
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Suriye'de, İsrail'in Şam'a yönelik saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey komutanlarından Razi Musevi için cenaze töreni düzenlendi.

Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'ndaki törene siyasi ve askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Mersiyehanların okuduğu ve halkın da eşlik ettiği mersiyelerin ardından Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, bir konuşma yaptı.

Sık sık "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan atarak, öldürülen komutanın intikamının alınmasını talep eden katılımcılar, İran bayrağının yanı sıra üzerinde, İsrail'e yönelik, "rakibin benim" yazılı sarı bayraklar taşıdı.

Musevi'nin cenazesinin Tahran'ın Tecriş Meydanı'ndaki İmamzade Salih Türbesi'ne defnedilmesi bekleniyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki üst düzey komutanlarından Musevi, 25 Aralık'ta İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Musevi'nin cenazesi daha önce Suriye'de bulunan Hazreti Hüseyin'in kızı Rukiye'nin türbesine ardından dün de Irak'ın Kerbela kentindeki Hazreti Hüseyin ile Hazreti Abbas'ın türbelerine götürülmüş ve orada da tören düzenlenmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Musevi'nin cenaze namazını sabah saatlerinde İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Musevi'nin uzun süre boyunca, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile çalıştığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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