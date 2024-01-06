 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran'da kaybolan dağcılardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da kaybolan dağcılardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı

İran'ın Erdebil eyaletinde tırmandıkları Savalan Dağı'nda kaybolan 3 dağcıdan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, 18 saat süren çalışmalar sonucunda dağcılara ulaştı. İki kadın dağcının cansız bedenine ulaşılırken, bir dağcı yaralı halde bulundu. Dağcıların yüksekten düşme ve aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medyada dağcıların Tebrizli olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran\'da kaybolan dağcılardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı
06.01.2024 - 23:29,
Abone Ol

İran'ın Erdebil eyaletinde tırmandıkları Savalan Dağı'nda kaybolan 3 dağcıdan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Erdebil Kızılay Genel Müdürü Hamid Kavidel konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kavidel, Cuma günü saat 19.30'da dağcıların kaybolduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını, saat 21.00'de bölgeye intikal eden arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara başladığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının 18 saat sürdüğünü belirten Kavidel, kayıp dağcılara 4 bin 200 metre yükseklikteki Sebelan küçük buzul bölgesinde ulaşıldığını kaydetti.

Kavidel, 2 kadın dağcının cansız bedenine ulaştıklarını, bir dağcının da yaralı halde bulunduğunu belirtti.

Dağcıların yüksekten düşme ve aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kavidel, yaralı ile cenazelerin dağdan indirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yerel medyada dağcıların Tebrizli olduğu bilgisi aktarıldı.

Kasım 2023'te de İran'ın Loristan eyaletindeki Oştorankuh Dağları'nın Senberan Zirvesi'ne tırmanışa geçen 9 kişilik dağcı ekibi çığa yakalanmıştı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Toros Dağları, Kızılay, İran, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da kaybolan dağcılardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti

Son Dakika
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 00:10:48. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da kaybolan dağcılardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement