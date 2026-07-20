İran'da Patlama Sesleri - Son Dakika
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İran'da Patlama Sesleri

İran\'da Patlama Sesleri
20.07.2026 09:52
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İran'ın çeşitli şehirlerinde patlama sesleri duyuldu, ABD ordusu Tebriz'i hedef aldı.

TAHRAN, 20 Temmuz (Xinhua) -- İran'da birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran medyasında pazartesi günü yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentlerinde ve güneyindeki liman kenti Sirik'te birden fazla patlama bildirilirken, güneydoğudaki Konarak limanında ise hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran devlet televizyonu Press TV'nin bildirdiğine göre ABD ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz'i hedef aldı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Tebriz, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Patlama Sesleri - Son Dakika

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