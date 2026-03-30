İran'da Saldırı: Koruma Birimi Başkanı Öldürüldü

İran Doğal Kaynaklar Teşkilatı Koruma Birimi Başkanı Mecid Zekeriyayi'nin, ABD-İsrail'in 28 Mart'ta teşkilata düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, İran Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Yönetimi Teşkilatı Koruma Birimi Başkanı Zekeriyayi, cumartesi günü teşkilata düzenlenen saldırıda yaralanarak yaşamını yitirdi.

İran Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Yönetimi Teşkilatı; ormanları, otlakları ve su sistemlerini denetler ve koruma birimi kırsal alanlarda arazi ve çevre yasalarını uygular.

Zekeriyayi, bir yıl önce birimin başına atanmıştı.