İran'da Seçimler İkinci Tura Kaldı

İran'da 1 Mart'ta gerçekleştirilen parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerinde oy sayımı sürerken açılan sandık sonuçlarına göre 19 seçim bölgesinde seçimler ikinci tura kaldı.
İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 208 seçim bölgesinin 207'sinde oy sayım işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.
Sayılan oylardaki son durumu değerlendiren İslami, 19 seçim bölgesinde seçimin ikinci tura kaldığını belirtti.
İran Meclisindeki 290 sandalye için yarışan adaylardan 231'i kesin olarak milletvekili olmaya hak kazanırken 19 seçim bölgesinde seçimler 2'nci tura kaldı. İkinci turda seçilecek milletvekili sayısı ise 29 olarak açıklandı.
Açıklanan sayılar arasında başkent Tahran'a ait verilere yer verilmedi. Tahran 30 milletvekili kotasına sahipken şimdiye kadar açılan sandıkların kesin olmayan sonuçlarına göre 13 aday meclise gidebilecek.
Bu durumda, geriye kalan 17 sandalye için en çok oyu alan 34 aday ikinci turda yarışacak. Tahran oy sayım sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
İran seçim kanunlarına göre, seçime giren adayların milletvekili olabilmesi için geçerli oyların yüzde 20'sini alması gerekiyor. Bir seçmen şehrin milletvekili kotası kadar adayı oy pusulasına yazıp oy verebiliyor.
Seçim bölgelerinin kimisinde adayların hiçbirinin gerekli oyu alamaması, kimisinde ise bazı adayların barajı aşamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmış oldu.
İkinci tura kalan seçim bölgelerinde milletvekili olmaya hak kazanan kişiler şehrin milletvekili kotası sayısından düşürülüyor. Geriye kalan sandalyeler için ise yeterli oyu alamayan adayların yeniden seçime girmeleri gerekiyor.
Söz konusu ikinci tur seçimlerine, şehrin kotasında boş kalan sandalye sayısının iki katı kadar aday yeniden seçime girebilme hakkına sahip. Adaylar aldıkları oy oranına göre yeniden listelere dahil ediliyor.
İkinci tur seçimlerinde oy oranına bakılmaksızın en çok oyu alan adaylar milletvekili olmaya hak kazanacak.
İran'daki seçimler
İran'da 1 Mart'ta yapılan 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerinde seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 24.00'e kadar oylarını kullandı.
İran'da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor, kaçının sandık başına gittiğine ilişkin resmi açıklama olmamakla birlikte İran resmi ajansı IRNA, yaklaşık 25 milyon seçmenin oy kullandığını duyurdu.
Seçimlere katılım oranına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran Meclisindeki 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katıldı.
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