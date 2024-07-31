İran\'da suikasta uğrayan Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cumhuriyet Alanı'nda ikindi namazının ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan grup, gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra dua etti.

Grup adına okunan basın açıklamasında, Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torununun ramazan ayının son gününde İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Senin ömrün bitti ama mücadelen, Gazze zulümden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin Devleti kurulana dek bitmeyecektir. Söz veriyoruz; İsmail Heniyye'nin aziz hatırasına layık bir şekilde yerin üstünde savaşacağız. Bulunduğumuz her ortamda İslam coğrafyasını İsrail'e karşı birleştireceğiz. Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.