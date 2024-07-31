İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran\'da suikasta uğrayan Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan grup, cenaze namazının ardından dua etti. Grup adına yapılan açıklamada, Heniyye'nin mücadelesinin Gazze'nin zulümden kurtulması, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesi ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için devam edeceği vurgulandı.

31.07.2024 21:17
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İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cumhuriyet Alanı'nda ikindi namazının ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan grup, gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra dua etti.

Grup adına okunan basın açıklamasında, Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torununun ramazan ayının son gününde İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Senin ömrün bitti ama mücadelen, Gazze zulümden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin Devleti kurulana dek bitmeyecektir. Söz veriyoruz; İsmail Heniyye'nin aziz hatırasına layık bir şekilde yerin üstünde savaşacağız. Bulunduğumuz her ortamda İslam coğrafyasını İsrail'e karşı birleştireceğiz. Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Orhangazi, Filistin, Gazze, Bursa, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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