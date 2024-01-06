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İran'da Süleymani'nin mezarının yakınında gerçekleşen saldırıda ölü sayısı 91'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da Süleymani'nin mezarının yakınında gerçekleşen saldırıda ölü sayısı 91'e yükseldi

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 canlı bomba saldırısında yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısının 91'e yükseldiği bildirildi. Saldırıda yaralananların durumu hakkında bilgi veren Acil Durum Merkezi Sözcüsü, hastanelerde 102 kişinin tedavi gördüğünü ve 11'inin durumunun ağır olduğunu belirtti. Saldırıları DEAŞ üstlendi.

İran\'da Süleymani\'nin mezarının yakınında gerçekleşen saldırıda ölü sayısı 91\'e yükseldi
06.01.2024 - 12:14,
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İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 canlı bomba saldırısında yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısının 91'e yükseldiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılanların durumuna ilişkin bilgi veren Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, yaralılardan iki kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastanelerde şu anda 102 kişinin tedavi gördüğünü ve bunlardan 11'inin durumunun ağır olduğunu aktaran Yektaperest, "Yaralılardan 8 yaşındaki Taha Şadkam ve 67 yaşındaki Said Şehnevazi'nin de hayatını kaybetmesiyle bu terör suçunda şehit olanların sayısı 91'e ulaştı." dedi.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki bombalı saldırılar

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırılarda son olarak kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişinin hayatını kaybettiği, 284 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Olaydan sonra başlatılan operasyonlarda 6 eyalette 11 kişinin gözaltına alındığı ve canlı bombalardan birinin Tacikistan uyruklu olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Kasım Süleymani, İran, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Süleymani'nin mezarının yakınında gerçekleşen saldırıda ölü sayısı 91'e yükseldi - Son Dakika


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