İran'da Yakıt Alım Kotası Düşürüldü

ABD- İsrail'in Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarına düzenlediği saldırıların ardından Tahran'daki yakıt ikmal istasyonlarında kişisel kartla yakıt alım kotasının 30 litreden 20 litreye düşürüldüğü bildirildi.
İran devlet televizyonunun Tahran Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'in Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarına saldırıları Tahran'da yakıt alımında kısıtlamaya yol açtı.
Buna göre Tahran vilayetinde istasyonlarda kişisel kartla yakıt kotası 30 litreden 20 litreye düşürüldü.
ABD-İsrail, dün gece Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarını hedef almıştı.
