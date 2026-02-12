Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Haberin Videosunu İzleyin
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı
12.02.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı
Haber Videosu

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık 2025'te başlayan ve 8-9 Ocak'ta emniyet güçlerinin müdahalesiyle bastırılan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 2 olduğunu duyurdu.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 7 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki gösterilerde çıkan olaylarda 52 bin 941 kişi gözaltına alındı, 214'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 7 bin 2 kişi yaşamını yitirdi.

Halihazırda 11 bin 730 vakanın daha inceleme aşamasında olduğunu aktaran HRANA, en son ölü sayısını 6 bin 984 olarak paylaşmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Aralık, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor
Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı

10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:35:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.