İran'daki Okul Saldırısında 185 Can Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'daki Okul Saldırısında 185 Can Kaybı

05.03.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, bir okulun hedef alınarak çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bombardımanın, 40 dakika arayla iki kez yapıldığı bildirildi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, bir okulun hedef alınarak çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bombardımanın, 40 dakika arayla iki kez yapıldığı bildirildi.

İran Kızılayının Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, Hürmüzgan eyaletinde 28 Şubat'ta Minab'da bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıya ilişkin AA muhabirine konuştu.

Silahşor, saldırı sırasında okulda 170 kız öğrencinin ve 26 öğretmenin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 165 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Toplam can kaybının 185'e ulaşabileceğini öngördüklerini aktaran Silahşor, "Çünkü 20 kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Cenazeler parçalandığı için kimlik tespitini DNA yöntemiyle yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu kişilerin kimlikleri de netleşecek." dedi.

Hayatını kaybedenlerin çok büyük bölümünün çocuklardan oluştuğunu söyleyen Silahşör, "Saldırıda yaşamını yitiren ve şehit olanlardan 139'u ilkokul öğrencisi 26'sı da okulda görev yapan öğretmenlerdi. Bu öğrenciler, 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklardı. Yani hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu küçük yaştaki öğrencilerden oluşuyor. Olay sırasında okulda yaklaşık 170 kız öğrenci bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

"İkinci saldırı yardım için gelenleri vurdu"

Saldırının iki aşamada gerçekleştiğini belirten Silahşor, "Okul iki defa hedef alındı. İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu." dedi.

Saldırıda 95 kişinin de yaralandığını aktaran Silahşor, yaralılar arasında öğrenciler, öğretmenler ve ilk saldırının ardından yardım için bölgeye gelen sivillerin bulunduğunu söyledi.

"Bazı kişiler yaklaşık 10 yıl önce burada askeri bir merkez olduğunu söylüyor"

Silahşör, okulun bulunduğu bölgeye ilişkin de bilgi vererek, "Saldırının gerçekleştiği okulun yakınında herhangi bir askeri tesis bulunmuyordu. Bazı kişiler, yaklaşık 10 yıl önce burada askeri bir merkez olduğunu söylüyor ancak bundan bizim haberimiz yok ve burası yıllardır okul olarak faaliyet gösteriyor. Kız öğrenciler burada eğitim alıyordu ve burası bir ilkokuldu." diye konuştu.

İranlı yetkili, yaralıların tedavisinin ve kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

ABD'li yetkililer soruşturduklarını, İsrail ise dahli olmadığını savunuyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, okul saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Israrlı sorulara, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını veren Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığı" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de dünkü basın toplantısında, ABD'nin okula hava saldırısı düzenleyip düzenlemediğinin sorulması üzerine, "Bildiğimiz kadarıyla hayır." yanıtını vererek, "Savaş Bakanlığı bu konuyu araştırıyor." demişti.

ABD'li Sözcüye, ABD'nin saldırısı olmadığına dair herhangi bir kanıt bulunup bulunmadığı ve İsrail'in saldırıda rol oynayıp oynamadığına dair herhangi bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı da sorulmuştu.

Leavitt ise "Tekrar söylüyorum, Savaş Bakanlığı şu anda bu konuyu araştırıyor." yanıtını vermişti.

İsrail hükümeti ise konuya büyük ölçüde duyarsız kalırken, ordu yetkilileri söz konusu bölgede saldılar düzenlemediklerini iddia etmişlerdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 28 Şubat, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki Okul Saldırısında 185 Can Kaybı - Son Dakika

ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
Zeytinburnu’nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Griezmann, Barcelona’dan intikamını aldı Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı Griezmann, Barcelona'dan intikamını aldı! Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı

14:32
İran’da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230’a yükseldi.
İran'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230'a yükseldi.
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:35
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
13:34
’’Dünyanın en güzel futbolcusu’’ en sonunda isyan etti
''Dünyanın en güzel futbolcusu'' en sonunda isyan etti
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:43:29. #7.12#
SON DAKİKA: İran'daki Okul Saldırısında 185 Can Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.