İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Kınama

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve İsrail güçlerinin okullara ve hastanelere düzenlediği saldırıları sert bir şekilde kınadı ve uluslararası toplumu da bu saldırıları kınamaya çağırdı.

Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastanelere yapılan saldırılar yaşamın kendisine yöneliktir. Okullara yapılan saldırılar ise bir ulusun geleceğini hedef alıyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, hastaları ve çocukları hedef almanın açıkça insani ilkeleri ihlal ettiğini belirterek, uluslararası toplumu bu saldırıları kınamaya çağırdı.

Pezeşkiyan'ın açıklaması şu şekilde:

"Hastanelere yapılan saldırılar hayatın kendisine yapılan bir saldırıdır. Okullara yapılan saldırılar bir ulusun geleceğini hedef alır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal eder. Dünya bunu kınamalıdır. Yas tutan milletimin yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak veya boyun eğmeyecektir."