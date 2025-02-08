İran'dan Gazze İçin Koalisyon Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'dan Gazze İçin Koalisyon Çağrısı

Geniş Video İzle

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gazze'nin yeniden inşası için İslam ülkeleriyle koalisyon kurulmasını önerdi.

08.02.2025 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: " Gazze'nin yeniden inşası için İslam ülkeleriyle koalisyon kurulmalı"

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Hamas yetkilileri ile yaptığı görüşmede, Gazze'nin yeniden inşası ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması için İslam ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir koalisyon kurulması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Hamas yetkilileri ile bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan görüşmede, Gazze halkının İsrail'e karşı verdiği mücadelede elde ettiği başarıları takdirle karşıladığını belirterek, "Gazze halkı, ağır bedeller ödemesine rağmen Siyonist rejimin hedeflerini gerçekleştirmesine izin vermedi. Bu büyük bir başarıdır ve tüm direniş güçlerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İslam ülkeleri, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabilir"

Pezeşkiyan Gazze'nin yeniden inşası ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması için İslam ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir koalisyon kurulması gerektiğini belirterek, "İslam ülkeleri ortak hareket ederek Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabilir ve bölge halkının yaşam şartlarını iyileştirebilir" şeklinde konuştu.

İran'ın Filistin direnişine verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Biz, Filistin direnişinin nihai zaferine inanıyoruz. Çünkü bu, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vaadi olarak yer almaktadır" dedi.

"Gazze halkı, direnişin en ön saflarında yer almakta"

Hamas yetkilileri ise İran'a verdikleri destek için teşekkür ederek, "Bu görüşmenin, İslam Devrimi'nin yıl dönümüyle ve Gazze halkının zaferiyle aynı döneme denk gelmesi bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Gazze halkı, direnişin en ön saflarında yer almakta ve elde edilen zafer onların kararlılığı sayesinde mümkün olmuştur " ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Gazze İçin Koalisyon Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:30:58. #1.11#
SON DAKİKA: İran'dan Gazze İçin Koalisyon Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.