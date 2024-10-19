İran'dan Gazze ve Lübnan için ateşkes talebi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgede savaşın yayılmasını ciddi tehdit olarak gördüklerini ve Gazze ile Lübnan'da derhal ateşkes istediklerini belirterek, "Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarıyla bölgeyi ateşe atmaya çalıştığını belirterek, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz." dedi.