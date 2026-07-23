İran'dan İngiltere'ye Sert Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İngiltere'ye Sert Kınama

23.07.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İngiltere'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında üs kullanımını kınadı, uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hazırlanması ve kolaylaştırılması amacıyla kullandırma kararını sert şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere yönetiminin söz konusu kararının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını açıkça ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada, BM Genel Kurulu'nun saldırının tanımına ilişkin 3314 sayılı kararına atıfta bulunularak, İngiltere'nin kararının İran'a yönelik "saldırganlık eylemi" kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik sürdürdüğü askeri saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu dile getirilen açıklamada, bu saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına her türlü katkının "saldırı suçu ve savaş suçlarına ortak olmak" anlamına geleceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak askeri saldırıları kınamak yerine ABD ve İsrail'e destek verdiğini savunarak, bunun Londra yönetiminin hukukun üstünlüğü, insan hakları ile uluslararası barış ve güvenliğe bağlılığı yönündeki söylemlerini zedelediğini savundu.

Açıklamada, İngiltere'nin bu kararının İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüğüyle bağdaşmadığı, bu tutumun 1953 darbesi, İran-Irak Savaşı döneminde Saddam Hüseyin'e verilen destek, İran'a yönelik yaptırımlar ve son dönemde Devrim Muhafızlarına ilişkin kararlarla birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca, İran'a yönelik askeri saldırıya herhangi bir şekilde katkı sağlayan tüm tarafların bunun sonuçlarından sorumlu olacağı kaydedildi.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin İran'a yönelik "operasyonlarında" İngiliz askeri üslerinin kullanılmasına onay verdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, İngiltere, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İngiltere'ye Sert Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:30:57. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan İngiltere'ye Sert Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.