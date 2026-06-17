İran\'dan İsrail\'e Sert Uyarı

TAHRAN, 17 Haziran (Xinhua) -- İran, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işlediği "kötülüğe" son vermemesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin "sert" karşılık vereceği uyarısında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan salı günü yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdiğini duyurmasından bu yana İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 84 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu ve "zulme uğrayan Lübnan halkına karşı işlediği suçları ve cinayetleri" sürdürdüğü belirtildi.

İran, ABD ve Pakistan pazartesi günü, savaşın Lübnan da dahil olmak üzere Batı Asya bölgesindeki tüm cephelerde sona erdirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptının son hali üzerinde uzlaşıldığını duyurmuştu.

İran ile ABD'nin söz konusu mutabakat metnini cuma günü İsviçre'de resmen imzalaması planlanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi salı günü Tahran'da yabancı diplomatlarla yaptığı toplantıda, Lübnan'daki savaşın sona ermesinin, İran ile ABD arasındaki barış mutabakatının "ayrılmaz" bir parçası olduğunu vurguladı. Erakçi, mutabakatın bir tarafının ABD ve İsrail, diğer tarafının ise İran ve Hizbullah olduğunu ifade etti.

Erakçi, "Savaşın sona ermesi aynı zamanda İsrail işgalinin de sona ermesi anlamına geliyor. İsrail güçleri bu savaşta işgal ettikleri Lübnan topraklarından çekilmedikçe savaş tam olarak sona ermiş sayılamaz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise pazartesi günkü basın toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'nde kontrol ettiği "güvenlik bölgelerinde" gerektiği kadar kalacağını belirtmişti.