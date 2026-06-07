İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırısına, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Rezai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'i uyardı.
İsrail'i "terbiye" etmeleri gerektiğini savunan Rezai, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların (İsrail) gökyüzünü görün." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.
Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İran'dan İsrail'e Sert Yanıt - Son Dakika
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